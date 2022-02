El primer tiempo entre Paris Saint-Germain y Stade Rennes en el inicio de la fecha 24 de la Ligue 1 se vive en medio de un clima muy caliente en el Parque de los Príncipes. Los ultras del conjunto parisino se robaron la atención del duelo con carteles contra el director deportivo Leonardo, contra los jugadores y en apoyo al fútbol femenino. Además, hubo silbidos tras el empate 0-0.

El clima tenso en París tiene como foco a los ultras de PSG, que no se callan nada cuando tienen que dar la cara. En la semana, ya habían advertido que no asistirían al partido ante Rennes, pero finalmente lo hicieron, aunque entraron al estadio 30 minutos después de iniciado el encuentro. Y no sólo eso, ya que desplegaron una gran cantidad de carteles.

Los mensajes apuntaron contra los directivos, pero sobre todo contra el director deportivoLeonardo, a quien le cuestionaron "si no es tiempo de su renuncia". También hubo críticas hacia la "actitud" de los futbolistas, pero destacaron a Marquinhos, quien es uno de los mejores jugadores de la temporada. Por último, mandaron su apoyo a Aminata Diallo, futbolista que estuvo detenida por una presunta agresión contra su compañera Kheira Hamraoui.

El 0-0, pese a que PSG jugó una primera parte aceptable, no contentó a los hinchas quienes abuchearon al equipo una vez que el árbitro decretó el final del primer tiempo. Silbidos y cánticos contra los jugadores por el momento del equipo, que no encuentra un buen funcionamiento, pese a ser líder de la Ligue 1 con amplia ventaja.

VIDEO: Fuerte abucheo a PSG

Estos mensajes y los silbidos contra el equipo no llegan en un buen momento, ya que en unos días se jugarán la temporada ante Real Madrid en la serie de octavos de final de la Champions League. El partido de ida se jugará el próximo martes 15 de febrero, precisamente, en el Parque de los Príncipes.