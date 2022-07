Chelsea sufrió una inesperada derrota en su segundo amistoso por Estados Unidos. Luego de haberle ganado a América, sufrió un traspié ante Charlotte FC de la MLS. Tras el 1-1 en los 90 minutos, cayó por penales 5-3 luego de que Conor Gallagher falló su definición. La caída provocó el primer gran enojo de Thomas Tuchel de cara a la temporada que se viene.

Los 'Blues' dominaron en gran parte del partido y se pusieron 1-0 con el gol de Christian Pulisic. Sin embargo, se relajaron en la parte final y sucumbieron ante el conjunto de Charlotte cuando Daniel Armando Ríos marcó desde el punto penal para el 1-1 definitivo. En los penales, tampoco hizo pie y se fue derrotado.

A partir de esto, Tuchel no ocultó su fastidio y fue muy crítico para con sus jugadores en la rueda de prensa tras el partido. "Esto es lo que sucede si mantienes vivos a los oponentes, si mantienes viva la creencia, si mantienes vivo el estadio. Cualquier cosa puede pasar en el fútbol. Por eso amamos el juego. Esto está en nosotros", opinó.

El entrenador alemán advirtió que esto seguirá sucediendo si "no acaban con estas cosas cuando deben terminar", en referencia a la ventaja que llevaron durante gran parte del juego y que no definieron al final. "No seremos los primeros y no será la primera vez que nos castiguen", advirtió.

Respecto a las fallas que tuvo el equipo, Tuchel fue muy conciso. "Tuvimos problemas para escapar porque no nos movimos lo suficiente y la posesión del balón no fue lo suficientemente precisa. Nuestro movimiento con el balón no fue lo suficientemente equilibrado para escapar de la presión. Así que fue un juego bastante parejo en la segunda mitad, y no es lo que queríamos, por supuesto", explicó.

Chelsea tendrá la oportunidad de dejar una mejor imagen en Estados Unidos cuando se enfrente a Arsenal en este sábado en su último partido amistoso en dicho país.