Gabriel Jesus, el delantero del Manchester City que complió una gran actuación el pasado fin de semana ante Watford, anotando cuatro goles en el partido para sostener la ventaja de un punto en la lucha por la Premier League con Liverpool.

Tras esa su gran actuación el jugador que terimina su vínculo con el club en junio de 2023, sigue sonando muy fuerte en Arsenal como un posible refuerzo pedido por Mikel Arteta, mientras en Manchester City el que suena más fuerte es Erling Haaland.

El delantero brasileño se refirió en una entrevista brindada al diario Marca sobre la posible llega del delantero noruego: "Es un jugador de muchas cualidades, muy fuerte, es un goleador. Uno de esos nueves que hacen muchos goles y que seguro ayudará mucho al club si concretan la contratación".

La llegada de Haaland relegaría aún más a Gabriel Jesús que no es uno de los titulares indiscutidos de Guardiola y a raíz de esa suplencia es que Gabriel Jesus busca donde jugar más y ahí aparece la opción de Arsenal.

El propio Guardiola se refirió al tema tras la goleada a Watford, en conferencia de prensa dijo: "Quiero decirles algo, Gabriel es nuestro jugador. No sé qué va a pasar luego, pero él es un jugador del Manchester City. Cuando tiene días como hoy, ¡soy el hombre más feliz del mundo! Todos los jugadores son felices cuando juegan 90 minutos todo el tiempo, pero en él, al final de la temporada si quiere extender, quedarse o irse, no lo sé y no me importa".