Este martes 26 de abril inician las semifinales de la UEFA Champions League. Manchester City sueña con una nueva final y su primer título europeo, pero para eso deberán derrotar a Real Madrid. La llave inicia en el Etihad Stadium y Pep Guardiola advirtió de la experiencia de los rivales en este tipo de partidos.

Manchester City abrirá la llave de semifinales de la Champions League ante Real Madrid como local. El equipo ciudadano recibe a los merengues en el Etihad Stadium, esperando dar el primer golpe y acercarse a la final de París. Pep Guardiola atendió a los medios en la previa del encuentro.

El entrenador dio sus sensaciones por haber alcanzado una nueva semifinal de Champions. "Estamos en semifinales. Es un honor estar en esta ronda contra el Real Madrid, en la que son habituales equipos grandes como el Bayern, el Barça... Y en la que ahora también nosotros".

Rivales experimentados

Guardiola advirtió de la experiencia de Real Madrid y Carlo Ancelotti en este tipo de desafíos. "Han estado acá muchas veces. Muchos equipos buenos no están aquí, un día no estaremos. Es muy exigente, hay que ser muy preciso. Les dije a los jugadores que disfrutaran de este momento, de los entrenamientos... No sabemos si volveremos a estar en esta posición. Disfrútenlo e intenten ser nosotros mismos en los momentos buenos y en los malos".

El catalán recordó el último cruce en Champios de 2020, cuando lograron el pase a cuartos. "Fue una eliminatoria muy igualada, ambos equipos estuvimos ahí. Fue una eliminatoria de detalles. Tienen jugadores que en la dificultad levantan el dedo y dicen 'aquí estoy yo'. Si van bien las cosas fluyen y si van mal, dan un paso adelante. Ese es el mayor aprendizaje que tenemos que llevarnos de este partido y de un equipo tan importante como el Madrid. Con 0-3 a algunos les quema el balón, pero a ellos no. Modric, Kroos, Carvajal, Benzema, Alaba... todos piden el balón. Saben jugar en la dificultad y eso lo sabemos".