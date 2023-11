La Selección Argentina enfrentó a Brasil por la fecha 6 de las Eliminatorias al Mundial 2026 y antes de que iniciara este clásico se dio una de las imágenes más polémicas. Mientras que Lionel Messi y compañía se retiraban al vestuario al ver que la Policía brasilera no paraba de pegarle a los hinchas argentinos, el delantero Gabriel Jesús hizo un gesto contra Leo y sus compañeros.

¿Qué hizo? Gabriel Jesús levantó la mano derecha y con una sonrisa de oreja a oreja hizo la seña del número dos. El delantero brasilero se refería a que iba a ser la segunda ocasión en la que los argentinos se iban a retirar de un partido contra Brasil. Esto ya había pasado el 5 de septiembre de 2021.

Varios delegados de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil entraron a la cancha debido a que, según las normas por la pandemia del coronavirus, Emiliano Dibu Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso, no podían estar en territorio brasilero al haber estado en días pasados en el Reino Unido. La Selección Argentina se retiró al vestuario, no jugó aquel encuentro por Eliminatorias y Gabriel Jesús se lo recordó a Leo Messi y compañía.

El partido empezó caliente desde los himnos, ya que silbaron el de la Selección Argentina. Luego, llegó el escándalo de la Policía de Brasil dándole golpes sin piedad a los hinchas argentinos. Y, como si algo más faltara, Gabriel Jesús calentó más el partido con una provocación que tuvo la respuesta perfecta por parte de un meme.

Se necesitaba del resultado positivo para poder responderle y una vez más pareciera que los dioses del fútbol más un esfuerzo digno de admirar les dieron una mano. Argentina le ganó 0 a 1 Brasil con gol de Nicolás Otamendi y lograron quitarle un invicto de 65 partidos en condición de local. Aquí iba a llegar la segunda parte del meme para responderle a Gabriel Jesús.

El meme perfecto que le respondió a Gabriel Jesús por el gesto contra Argentina

Lo volvieron hacer donde todo empezó. La Selección Argentina le había ganado la Copa América 2021 a Brasil en el estadio Maracaná y era la hora de volver a esta mítica cancha. En esta ocasión, el triunfo argentino significó la primera derrota de los brasileros como local en la historia de las Eliminatorias. Con estos dos hechos históricos, el número dos de Gabriel Jesús contra Lionel Messi tuvo sentido con el siguiente meme. Más perfecto, imposible…

Las polémicas declaraciones de Gabriel Jesús sobre hacer goles con Brasil

Luego de perder frente a Argentina, no anotar gol y ser el protagonista del polémico gesto contra Leo Messi y compañía, Gabriel Jesús volvió a sorprender con unas declaraciones que le dio al portal Lance, de Brasil. “Hay cosas que no controlo. Entreno, miro, intento, me muevo, ayudo al equipo. El gol es inevitable. Creo que no es mi fuerte, pero marco goles y estoy ahí para marcar goles. Cuando vuelva, sucederá. Trabajo tranquilamente, no soy de responder a las críticas”, afirmó el delantero brasilero.