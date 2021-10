Han pasado ya varios meses desde que Olivier Giroud encendió una interna en la Selección de Francia. El ahora delantero de AC Milan había señalado públicamente a Kylian Mbappé por no pasarle la pelota, lo que generó mucho ruido en la previa de la Eurocopa. Ahora el veterano ha salido a aclarar todo lo que sucedió con la estrella de PSG.

Fue el pasado 10 de junio que Olivier Giroud hizo su polémica declaración ante los medios, que calentaba el vestuario francés en la previa de la Euro. El delantero, luego de su doblete en la victoria 3-0 ante Bulgaria, se quejó de que no le llegaban suficientes balones, por lo que llegaba a pasar desapercibido en distintos partidos.

Si bien no mencionó ningún nombre, la queja parecía ir directamente contra Kylian Mbappé. Las declaraciones del nuevo jugador rossonero generaron un inmenso revuelo, al punto que el propio seleccionador, Didier Deschamps tuvo que salir a defender al futbolista de PSG por las críticas del centro atacante.

Aclaración de Giroud

Olivier Giroud ha vuelto a hablar sobre el tema en una entrevista con The Guardian. El artillero aseguró que el tema tomó mucho más peso del que debía. "Fue una cosa tan pequeña... Mbappé estuvo un poco molesto durante unos días, aunque le expliqué que no le estaba señalando con el dedo. La intención no era ser duro con nadie de mis compañeros. Respondí una pregunta que decía que había estado discreto en el partido, pero había marcado dos goles".

El 9 rossonero señaló a los medios de comunicación por dar tanta relevancia a sus palabras. "Siempre es como si ellos trataran de enfadarme. Yo solo dije que tal vez podríamos haber jugado de otra manera. Eso es todo. Los medios intentaron inflar aquello y dijeron que arruinaba el ambiente del equipo. Tuvimos una conversación de adultos y el problema se arregló"´.