Barcelona y Chelsea son los dos equipos que más objetivos en común han tenido en el mercado de verano. Ambos pujan por los mismos jugadores, algo que ya se dio por Raphinha hace algunas semanas. Pero ahora, se repiten hasta tres futbolistas por los cuales seguirán negociando entre sí.

El nombre de Jules Koundé es el nuevo objetivo en común que tienen Barça y Chelsea. El francés espera por el conjunto catalán, pero tiene sobre la mesa la oferta de los 'Blues', que ya ofrecieron hasta 55 millones de libras esterlinas para ficharlo. Sevilla estaría decidido a aceptar su fichaje.

El defensor francés todavía no se decide a aceptar la oferta del conjunto inglés y esto tiene que ver con el interés del Barça que, de momento, todavía no ha hecho un ofrecimiento. Con esta situación, las tensiones entre los clubes hacen que todo pueda complicarse con los dos jugadores de Chelsea que pretenden los 'Culés'.

Al Barça le interesan César Azpilicueta y Marcos Alonso, dos jugadores que Chelsea no estaría dispuesto a ceder tan sencillamente. Thomas Tuchel le comentó al diario The Times que "no estoy seguro si le puedo dar a 'Azpi' lo que él quiere", respecto al deseo del lateral y capitán 'blue' de jugar en Barcelona.

En tanto, por Marcos Alonso, las diferencias son económicas, ya que la directiva del conjunto inglés exige una cantidad similar de 13 millones de euros por su salida. Por ahora no hay acuerdo y mientras sigan existiendo intereses en común de por medio, las negociaciones se dificultan.