Gabriel Batistuta parece estar listo para retomar su carrera como dirigente tras su breve paso por Colón en el año 2011. El histórico delantero argentino ha revelado que piensa en su regreso al fútbol, teniendo en mente entrar a la dirigencia de algún club de la Serie A.

Con 318 partidos disputados en la Serie A y 183 goles anotados, Gabriel Batistuta es una de las grandes figuras de la década de 1990 e inicios de los 2000 en el Calcio. El argentino es uno de los grandes símbolos de Fiorentina y uno de los protagonistas del tercer y último Scudetto de AS Roma.

Ahora, en una entrevista con DAZN, Batigol ha revelado que piensa en su regreso al Calcio como dirigente. "Amo Italia, debo confesarlo, me siento como en casa allí. Hice el curso de entrenador pero me veo más como dirigente. Si surge un proyecto estimulante, diré que sí".

¿Roma o Fiorentina?

El exjugador fue cuestionado por su etapa en Roma, siendo parte de la última plantilla que logró consagrarse campeona de Italia con la Loba en la campaña 2000-2001. "Mi relación con Roma es bonita, éramos un gran equipo y la afición me sigue queriendo".

Batistuta no se olvidó de Fiorentina, donde disputó 9 temporadas y fue Capocannoniere de la campaña 1994-1995. "Era mi segunda casa. Fui allí cuando no tenía ni 22 años. Me fui a los 31. En un momento tuve más amigos en Florencia que en Argentina. Entendí su mentalidad, lo que significa la Fiorentina para los florentinos. Hubo armonía inmediata, me sentí bien. Sufrí por no poder darle un Scudetto a esta camiseta".