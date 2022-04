Alex Ferguson vs. Arsène Wenger, José Mourinho vs. Arsène Wenger, Brian Clough vs. Don Revie, José Mourinho vs. Rafael Benítez, Arrigo Sacchi vs. Fabio Capello, Pep Guardiola vs. José Mourinho, entre muchos otros, son algunas de las grandes rivalidades entre entrenadores más importantes del fútbol. En la actualidad, hay un mundo paralizado en los siguientes protagonistas de la dirección técnica: Jürgen Klopp vs. Pep Guardiola.

El alemán y el español se conocieron en Alemania por dirigir a los equipos de mayor importancia desde 2013-14 hasta la temporada 2014-15, en este caso Borussia Dortmund y Bayern Munich de forma respectiva. A partir de la irrupción de Josep en la Premier League desde 2016, son seis temporadas consecutivas donde ambos son fundamentales en este reciente "clásico" que se genera a partir de los partidos que llevan a cabo Liverpool vs. Manchester City.

Es tal cada encuentro entre sí que los equipos ingleses se superan mutuamente para demostrar que son de lo mejor que tiene el planeta y principalmente Inglaterra, donde los grandes récords que se pueden notar actualmente fueron gestados o por los "Citizens" o por los "Reds". Ambos se necesitan, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en Real Madrid y Barcelona, y los últimos cinco años lo dejaron bien en claro.

En lo que va de la temporada fueron dos partidos los que se disputaron entre sí, ambos con igualdad por 2-2 y un depliegue fantástico desde lo táctico, estratégico y atraccional en cada encuentro. Ahora, el sábado 16 de abril aparecen las semifinales de la FA Cup en el camino para ver quién llegará al último cotejo del certamen más añejo del mundo. Aunque no sería la última vez. Si Liverpool y Manchester City ganan sus respectivos duelos ante Villarreal y Real Madrid, los dos definirán al próximo campeón de la Champions League.

Historial entre Jürgen Klopp y Pep Guardiola

Son 23 partidos los que afrontaron entre sí, con nueve victorias tanto para Pep como para Jürgen agregado a los cinco empates restantes. Si se desgloza lo acontecido en Alemania, cuatro triunfos por lado en la misma cantidad de cotejos afrontados acumularon. En Inglaterra son cinco victorias para cada entrenador pero con un quinteto de igualdades, completamente parejo. Te invitamos a ver el historial por competición:

Premier League : Klopp 3-4 Guardiola con cinco igualdades

: Klopp 3-4 Guardiola con cinco igualdades Community Shield : Klopp 0-1 Guardiola

: Klopp 0-1 Guardiola Bundesliga : Klopp 1-3 Guardiola

: Klopp 1-3 Guardiola Copas nacionales de Alemania : Klopp 3-1 Guardiola

: Klopp 3-1 Guardiola Champions League: Klopp 2-0 Guardiola

