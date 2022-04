FC Barcelona y Sevilla se sacaron chispas en el Camp Nou este domingo 3 de abril en el encuentro válido por la segunda plaza de la tabla en LaLiga. El partido estuvo lleno de tensión y, un día más tarde, se dio a conocer que todo continuó tras el silbatazo final. Un miembro del cuerpo técnico azulgrana habría increpado al árbitro asistente tras el encuentro.

El encuentro entre Barcelona y Sevilla de este domingo fue sumamente intenso. El ambiente fue de alta tensión incluso en los banquillos de suplentes, que repetidas veces protestaron las decisiones arbitrales del colegiado español, José María Sánchez Martínez.

Ahora se ha dado a conocer gracias al informe arbitral de Sánchez Martínez que las quejas continuaron dentro del túnel de vestuarios del Camp Nou. Uno de los asistentes del juez habría sido increpado por un miembro del cuerpo técnico del equipo azulgrana luego de que finalizara el encuentro.

Informe arbitral

"Finalizado el encuentro y encontrándonos en el túnel de vestuarios, una persona no identificada uniformado con el chándal del F.C. Barcelona se dirigió hacia mi asistente número 1 en los siguientes términos, a voz en grito: 'Qué malos sois'. Solicitada la identificación al delegado de equipo local, no siendo posible" dice el informe.

De momento, la identidad del individuo que se dirigió de forma desafiante a los árbitros no pudo ser confirmada. Al no haber podido identificar al miembro del staff del equipo azulgrana, LaLiga no podrá emitir sanciones en conta del club catalán. .