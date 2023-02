En un empate sin goles, Inter creó una enorme cantidad de chances, pero no logró vulnerar al arco de Sampdoria.

Inter y Sampdoria no pasaron del empate en la Serie A

En el Estadio Luigi Ferraris, Sampdoria recibió a Inter de Milán en lo que fue una igualdad por 0-0 en el marco de la fecha 22 de la Serie A. A pesar de que el nerazurro fue ampliamente superior en cuanto a aproximaciones al arco rival, ninguno de los equipos logró ser eficaz.

Tras la goleada de Napoli ante Cremonese del último domingo, los comandados por Simone Inzaghi llegaban con la obligación de sumar de a tres para no perderse pisada al líder. El combinado local, por su parte, llegaba hundido en la zona de descenso y por eso también tenía urgencia por sumar.

Desde el arranque, Inter consiguió ser el dominante de partido, no solo a través de la posesión de la pelota, si no también del caudal de remates al arco rival. Sin embargo, la visita no consiguió hilvanar buenos tiros entre los tres palos y la igualdad sin goles se mantuvo hacia el entretiempo.

Con la misma fórmula, el combinado de Milán continuó trabajando con la pelota en sus pies e incrementó la cantidad de remates, a un total de 25 en el partido contra los 7 que tuvieron los locales. A pesar de eso, ninguno pudo encontrar la red y así todo terminó en empate.

De esta manera, Inter quedó en la segunda colocación con 44 unidades, 15 menos que Napoli, que va caminando lentamente hacia el título en la Serie A. Sampdoria, en cambio, continúa anteúltimo con con 11 puntos y por el momento debe recortar 8 para salir de la zona de descenso.