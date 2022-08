Luego de 9 temporadas, 353 partidos disputados y 19 títulos con la camiseta de Real Madrid, Isco Alarcón cerró su ciclo con los blancos y ya se confirmó el siguiente paso de su carrera. El mediocampista español fue presentado oficialmente como jugador de Sevilla.

Como agente libre, el volante era uno de los más codiciados en el mercado de LaLiga y consiguió hacerse un hueco en uno de los planteles más importantes de aquel país. Este lunes, el exfutbolista de la Selección Española se convirtió en dirigido por Julen Lopetegui.

En diálogo con SFC TV, canal oficial de su nuevo equipo, explicó en qué momento de su carrera llega a Sevilla con sus 30 años: "Estoy en la flor de la vida. Me quedan muchas alegrías que dar. Me siento joven y bastante fuerte. Vengo a volver a disfrutar del fútbol".

Además, entregó una frase que se volvió polémica entre los fanáticos del Merengue: "Entiendo que haya dudas por mis últimos años porque no he podido o no me han dejado jugar. Mandar un mensaje de tranquilidad porque voy a darlo todo, estoy focalizado al cien por cien para demostrar el nivel que nunca he perdido y es un buen sitio para hacerlo".

En las últimas temporadas, Isco perdió terreno en la consideración de Ancelotti y sus minutos en los duelos importantes fueron desapareciendo. La última campaña, con la consagración en LaLiga y la Champions League, solo lo tuvo en cancha durante 17 encuentros.