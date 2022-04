En una entrevista en vivo para el programa de Humberto Tan de la televisión neerlandesa, Louis van Gaal expuso públicamente que sufre de cáncer de próstata y ya recibió 25 sesiones de quimioterapia para hacerle frente a la enfermedad.

El director técnico de Países Bajos explicó sobre su condición: "Uno no muere de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos. Son otras enfermedades subyacentes las que te matan. Yo tengo una forma bastante agresiva".

Además, contó que salía en secreto de la concentración de la selección para que su equipo de trabajo no se enterara del tratamiento: "Tuve un trato preferencial en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla. Se lo conté a mis amigos y familiares y el hecho de que no saliera nada habla bien de mi entorno".

El neerlandés declaró que no lo dijo en la selección para "no influir en decisiones" y que planea estar en el Mundial de Qatar 2022 tras haber clasificado de forma directa a Países Bajos, en lo que será su segunda cita mundialista al frente de la Naranja Mecánica.

Manchester United, club al cual dirigió, le entregó un sentido mensaje en las redes: "Todo el mundo en el Manchester United apoya plenamente a nuestro exentrenador, Louis van Gaal, en su batalla contra el cáncer. Te mandamos fuerza y coraje, Louis".