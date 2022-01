La Selección de Italia terminó en la segunda posición del Grupo C de las Eliminatorias UEFA, por debajo de Suiza, y pasó a la instancia de Repesca, donde debe ganar dos partidos para clasificar a la ansiada Copa del Mundo de Qatar. Pero en las últimas horas se le sumó un dolor de cabeza a Mancini, DT de la Azzurra, ya que perdió un futbolista importante para estos duelos decisivos.

Se trata de Federico Chiesa, extremo del Juventus que es considerado fundamental en el esquema de Italia, que sufrió una lesión que lo aleja de las canchas en el duelo frente a Macedonia del Norte y también de posible final frente a Portugal o Turquía.

El futbolista en cuestión fue sustituido este domingo en la primera mitad del partido entre Roma-Juventus. Este lunes se le realizaron los estudios correspondientes y ya se dieron a conocer los resultados.

"Federico Chiesa sufrió un trauma por contusión y un esguince en la rodilla izquierda. Los exámenes detectaron una lesión en el ligamento cruzado anterior. Será necesaria una operación en los próximos días", informó la Juventus en el comunicado.

¿A cuál selección debe enfrentar el ganador de Italia vs. Macedonia para clasificar al Mundial?

A Portugal o Turquía, las otras dos selecciones que componen el Grupo C.

¿Cómo están compuestos los otros dos grupos de la Repesca?

El primer clasificado a la Copa del Mundo de Qatar sale entre Escocia vs. Ucrania y Gales vs. Austria, mientras que el segundo de Rusia vs. Polonia y Suecia vs. República Checa.