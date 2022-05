A fines de 2021, Josh Cavallo, de Adelaide United de la A-League de Australia, lanzó un comunicado en sus redes sociales y en las del club expresándole al mundo que es un futbolista homosexual y las felicitaciones por su valentía no tardaron en llegar.

Estrellas de la talla de Pau Gasol, Gerard Piqué y Antoine Griezmann celebraron su actitud de contar ese aspecto de su vida tan tabú entre los futbolistas profesionales. Este lunes, un jugador de Inglaterra siguió su camino y también se declaró abiertamente gay.

Se trata de Jake Daniels, el atacante de Blackpool, que le concedió una entrevista a Sky Sports revelando que es homosexual, de dónde sacó la inspiración para hacerlo público y cuáles fueron las reacciones de su familia y de sus compañeros en el proceso.

"Quiero que la gente conozca mi verdadero yo. Estoy listo para ser yo mismo, ser libre y tener confianza en todo. Realmente no puedo ponerle una fecha, pero probablemente tenía cinco o seis años cuando supe que era gay. Así que hace mucho tiempo que vivo con la mentira", comenzó relatando.

Y continuó: "A esa edad realmente no crees que el fútbol y ser gay no se mezclen. Solo piensas, un día, cuando sea mayor tendré una novia y cambiaré y todo estará bien. Pero a medida que envejeces te das cuenta de que no puedes simplemente cambiar. No funciona así".

"Blackpool ha sido absolutamente increíble. Estoy con ellos todos los días y me sentí seguro. Mis compañeros de equipo me han apoyado mucho. Han estado haciendo un montón de preguntas, todos han quedado intrigados y su reacción ha sido brillante. Es lo mejor que pude haber pedido. Por supuesto, todos estaban un poco sorprendidos de alguna manera y preguntaban por qué no les dije antes. Esa fue una gran reacción porque demostró cuánto les importaba", explicó sobre la actitud del plantel de la EFL Championship.

Y cerró: "Espero que al salir, pueda ser un modelo a seguir, para ayudar a otros a salir si quieren. Solo tengo 17 años, pero tengo claro que esto es lo que quiero hacer y si, al salir del armario, otras personas me miran y sienten que tal vez ellos también pueden hacerlo, sería genial".