Ahora mismo no se sabe qué será del futuro cercano de James Rodríguez en el balompié. Todos los caminos indican que su proyecto deportivo no continuará en Everton, club con el cual parece todo estar roto y no con la institución sino con el entrenador, Rafael Benítez.

El caso es que el número 10 de la selección Colombia es un continuo usuario de los streamigs de videojuegos en Twitch, la red social que ha tomado bastante fuerza en el último tiempo, incluso en la que ya hasta se han transmitido partidos de alto interés internacional.

Como el futbolista está expuesto a los comentarios y es bien interactivo con sus seguidores, en medio de una de sus transmisiones fue consultado sobre Mía Khalifa y Esperanza Gómez, dos reconocidas actrices y personalidades del entretenimiento para adultos.

Sin embargo, sin dudarlo, ante la particular pregunta de uno de sus seguidores, el mediocampista colombiano respondió directo y sin rodeos: “¿Qué son esas preguntas? Obvio el talento nacional, hay que apoyar siempre lo de nosotros. La 'esperanza' es lo último que se pierde (entre risas)".

Entre Rodríguez Rubio y el director técnico de Everton, el español Rafael Benítez, ha existido en los últimos días un tensionante tire y afloje; justamente, este viernes en rueda de prensa, el timonel le mostró la puerta de salida al decir sobre el colombiano: “hay mucha especulación. Tenemos que trabajar con los jugadores que están aquí. Hasta el 31 de agosto, sí, está en mis planes”.