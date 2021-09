Luego de la buena cantidad de rumores que se han suscitado sobre su futuro, James Rodríguez ‘mostró la bandera blanca’ al referirse sobre lo que quiere en el futuro cercano con Everton, club dueño de sus derechos, pero en el que no es del gusto deportivo por parte del entrenador Rafael Benítez.

Antes del partido de la selección Colombia ante Chile, el futbolista compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Twitch, esa que es una de las más populares de la red de videojuegos, allí fue cuando se le vio con otra actitud, precisamente, la que se le ha visto por los últimos días.

"Everton juega el lunes; si me quieren llevar, estaré apto y con ganas de jugar. Si me toca jugar, estaré contento de hacerlo porque me han brindado mucho cariño en el club", fueron las palabras del internacional con Colombia, quien no hizo parte de los convocados por Reinaldo Rueda en la presente triple fecha Eliminatoria.

Los Toffees juegan frente a Burnley, por la cuarta fecha de la Premier League, en condición de local y, por lo que se ve, Rodríguez Rubio quiere ser tenido en cuenta por el experimentado timonel español, que antes de que se cerrara el mercado de pases había manifestado que el Cafetero no iba a estar dentro de sus planes para la presente temporada 2021/2022.

A James se le ha visto haciendo parte activa de los entrenamientos de su equipo, y hasta departiendo con sus compañeros. Recientemente fue motivo de conversación a través de la cuenta de Everton en español, en Twitter; allí estuvo con su compatriota Yerry Mina y con el venezolano Salomón Rondón, quienes son sus ‘panitas’ en la institución azul de Liverpool.