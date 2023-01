La victoria de Barcelona para asaltar el liderato de LaLiga cuenta con una cara B que preocupa en la capital española. Tras una nueva derrota en un día de gala con Atlético de Madrid, Jan Oblak reconoció de manera más que contundente por donde viene la crisis total de un equipo que a día de hoy no tendría ni UEFA Champions League la próxima temporada: “Tenemos miedo”.

El tanto de Ousmane Dembelé, sumado a 20 minutos de máximo nivel que fueron suficientes para romper con la defensa Colchonera, para marcar el devenir de un encuentro con el que Atlético de Madrid se queda a 14 puntos del liderato, fuera de los puestos de Liga de Campeones y con la Copa del Rey como único objetivo en cuanto a títulos se refiere hasta el mes de junio. Nadie niega que la crisis se ha tomado el Metropolitano.

“Está en la cabeza de cada uno. Es algo psicológico, no sé por qué nos ha pasado. No soy psicólogo, pero no tengo dudas de que vamos a demostrar y a quitar esta costumbre que nos pasa últimamente donde regalamos la primera parte o minutos hasta que nos marcan y entonces despertamos. No hemos tenido mucha confianza y a la mínima cuando no salen las cosas se complican. Estoy seguro de que vamos a cambiar y saldrán las cosas desde el principio”, aseguraba en rueda de prensa un Oblak que habló de bloqueo mental, de errores psicológicos y de una dinámica negativa que se ha tomado al club en toda regla.

Miedo

La cabeza de los hombres del Cholo su peor enemigo: “No creo que sea de planteamiento, es algo mental. Hemos entrado al partido con freno, con miedo, hemos esperado a que el Barça nos haga daño para despertar. Y no es la primera vez que nos pasa, ha sido muy a menudo en los últimos años y no tengo respuesta, si la tuviese no pasaría. Hay que pensar cómo hemos jugado después, el fútbol no son 60 minutos, son 90”.

Así ven desde Atlético de Madrid una derrota ante Barcelona que pasó factura en toda regla, que hizo daño en cuanto a la clasificación del torneo se refiere y que muestra nuevamente los males de un equipo que en casa apenas tiene un partido más que goles en contra por LaLiga. Oblak no niega que la crisis del equipo del Cholo parte desde su propia cabeza.