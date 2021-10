Barcelona pasa por un momento complicado en la Liga de España, no ocupa los puestos de vanguardia y la situación arde en las huestes del elenco catalán. Tras la destitución del director técnico neerlandés, en el club anunciaron a un exjugador para que tomara las riendas: Sergi Barjuán.

Y es que el hombre que jugó también en la selección española en los años 90, venía desempeñándose como estratega del equipo B Culé. Ahora, al menos interinamente, se encargará de la golpeada primera plantilla, que en la reciente fecha cayó 1-0 frente al modesto, pero sorpresivo Rayo Vallecano.

Justamente, en rueda de prensa, previo al duelo frente a Alavés, por la fecha de la Liga de España, comparecieron entrenador (Barjuán) y presidente (Laporta), precisamente este último quien dejó frases para tener en cuenta de cara al futuro timonel del equipo.

Claramente habló del máximo opcionado para tomar la dirección del cuadro Azulgrana: "mantendré la reserva sobre las opciones que tenemos. No actuaríamos como profesionales y podría perjudicar a las negociaciones", ese hombre es Xavi Hernández, sin embargo, dejó en claro que hay una baraja de candidatos.

Sobre el exmediocampista, y ahora director técnico de Al-Sadd, de Qatar, añadió que: "está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien. Tengo muy buenas referencias, de personas muy allegadas y que le conocen mejor que yo en esa faceta".

Volvió y afirmó algo sobre Hernández: "Siempre he dicho que algún día entrenará al Barça. También se lo he dicho a él. Lo vive y lo tiene como objetivo. Me fío de las personas que tengo alrededor y siguen su evolución para ver si él u otro son los adecuados. Ya veremos cómo evoluciona todo".

Barcelona se enfrentará este sábado 30 de octubre a Alavés, en duelo valido por la fecha 12 del balompié español. Cabe recordar que los catalanes ocupan la novena casilla de la tabla general a nueve de la Real Sociedad, equipo que tomó por asalto el liderato en tierras ibéricas.