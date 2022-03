El presidente del Fútbol Club Barcelona repasó su primer año al frente del club en un segundo ciclo marcado por las duras decisiones que ha tenido que tomar tanto en el ámbito deportivo como económico. Solo una semana después de que Ronald Koeman cuestionase la elección de Xavi Hernández como su reemplazante, Joan Laporta ha respondido al neerlandés.

"Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia", fueron las palabras de un Koeman que apuntó directamente contra la gestión del presidente en el banquillo Culé, así como sobre su papel en salida de Lionel Messi.

La respuesta de Laporta no llegaría hasta hace unas horas, cuando en una entrevista para la televisión oficial del club se pronunció tanto sobre la marcha de Koeman del Camp Nou, como la llegada de Xavi Hernández y por supuesto la decisión de no poder renovar al argentino que cambio para siempre la historia del Barcelona.

“Debí hacer caso a mi intuición”

"Habría cambiado antes a Xavi por Koeman. Debí hacer caso a mi intuición. La decisión ha sido buena porque hemos mejorado. Lo mejor de este año es ver cómo Xavi ha cambiado la mentalidad del equipo", empezaba el presiente en su relato sobre el cambió de entrenador que ha llevado al equipo a meterse de momento en la próxima UEFA Champions League.

En cuanto a la salida de Lionel Andrés Messi tras una vida en Barcelona aclaró: "Fue dolorosa. Si hago balance, es la decisión más triste de todas y no la habría querido tomar nunca pero tampoco estoy arrepentido porque quería poner a la institución por delante de todo, incluso por delante de entrenadores y del mejor jugador de la historia. Y debíamos hacerlo. Porque la situación que heredamos es la que era”.