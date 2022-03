Ronaldo Koeman explota contra Barcelona: "Joan Laporta me dijo que Xavi Hernández no sería su entrenador"

Ronald Koeman ha roto su silencio tras una dramática salida del Barcelona para el ídolo de los 90. El neerlandés charló con Algemeen Dagblad para analizar su marcha del Camp Nou y disparar contra Joan Laporta y quien sería su reemplazante: “Me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia".

Koeman se marchaba del Barcelona tras una derrota en Vallecas que le costó el puesto tras algo más de 14 meses en el Camp Nou. Su entrevista, totalmente dirigida el presidente de un club que reconoce, nunca quiso contar con sus servicios: “No puedo fingir que no pasó nada entre nosotros".

"No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembelé... Se puede ver todo", empezaba en su análisis un Ronald Koeman dolido por como se ha manejo el club desde la asunción de Joan Laporta.

Dardos al presidente

Aseguró no comprender las acciones del mandamás culé en cuanto a la salida Messi: "Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel...Entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir?"

"Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él", reflexionaba en una charla con Algemeen Dagblad que recorre el mundo ahora mismo.

Para finalizar y sin ningún tipo de tapujo, desveló lo que era un secreto a voces dentro del Barcelona antes de la llegada de quien reemplazaría a Ronald Koeman desde el pasado mes de octubre: "Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia".