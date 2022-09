Jordi Alba fue uno de los nombres que pudo salir de FC Barcelona en las últimas horas del mercado de pases. Fue sobre el deadline de la ventana de transferencias que se dio a conocer que el club azulgrana había llegado a un acuerdo con Inter sin consultar con el español. Ahora el veterano ha declarado al respecto.

Fue Gerard Romero quien reveló sobre las horas finales del mercado que Barcelona e Inter tenían un acuerdo por el traspaso de Jordi Alba. Esto a la espera de la salida de Robin Gosens del equipo italiano (que no ocurrió) y de la aprobación del propio defensor.

Jordi Alba habló sobre lo ocurrido en un acto promocional con la marca Adidas. "Mi pensamiento siempre fue el Barcelona porque me veo preparado para competir los dos años que me quedan de contrato. Mi compromiso es al 100%, no voy a entrar más en ese tema. Después están los intereses del club".

El español criticó el hecho de que el club acordó su salida sin incluirlo en las conversaciones. "A mí me gusta ir de cara y que me vayan de cara. No tengo más q decir, aunque me gustaría decir más. En este mundo del fútbol ya no me sorprende nada".

Falta de minutos

Alba fue titular este miécroles en la Champions League, teniendo una buena actuación tras varios partidos en el banquillo. El catalán no se mostró preocupado por su rol en el equipo. "No me tengo que reivindicar, llevo muchos años y trato de hacer lo mejor para el equipo. Nunca me he quejado si no juego y ojalá pueda jugar mucho. Trabajaré e intentaré ayudar a los jóvenes".