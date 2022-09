Noche de goles, fútbol del más alto nivel y un primer aviso al resto de Europa. El debut del Barcelona por la UEFA Champions League dejó grandes apuntes a tener en cuenta, pero por encima de todo un hat-trick de Robert Lewandowski que supone un nuevo récord en la Liga de Campeones. También hubo mensaje para Bayern Múnich.

El grupo de la muerte empieza a desvelar el camino que culés, Bávaros, Inter de Milan y Viktoria Plzen tendrán que seguir a lo largo de las próximas semanas. Barcelona goleó en su estreno con un Robert Lewandowski que empieza a enviar mensajes a la que fuese su casa durante casi una década. El próximo 13 de septiembre, se verán las caras en el Allianz Arena.

"Me siento genial, la Champions League siempre es especial. Es importante seguir así de concentrados. Todavía no pienso en el partido contra Bayern. Será muy complicado, pero estamos preparados", palabras del ex jugador de los muniqueses para empezar a calentar lo que será el encuentro en Baviera durante la próxima semana.

¿Récord insuperable?

Los tres goles del polaco ante Viktoria Plzen hacen que Lewandowski supere los 86 tantos de Karim Benzema en Liga de Campeones (Robert tiene 89), así como que el nuevo ídolo culé imponga una marca jamás vista en la historia moderna del torneo. Poco más de media hora le tomó al ariete poner una vara que habrá que ver si es superada a corto plazo.

Y es que Robert Lewandowski se convirtió con el hat-trick de anoche en el primer futbolista en la historia de la UEFA Champions League en marcar tres goles en un mismo partido de la Liga de Campeones con tres equipos distintos. Bayern y Borussia Dortmund ya había disfrutado de la pegada de un delantero que manda mensajes a la que fue su casa y que en apenas un encuentro europeo como culé, ya marca historia en la Orejona. Próxima parada, Múnich.