Joshua Kimmich vetado de las concentraciones de Bayern Múnich por no vacunarse

Bayern Múnich se ve en complicaciones por las nuevas regulaciones sanitarias impuestas por el estado federado de Baviera en Alemania. La región está teniendo un nuevo repunte de casos de COVID-19 y han endurecido las medidas de precaución. Esto afecta a los futbolistas que se han negado a vacunarse, siendo Joshua Kimmich el caso más mediático.

Fue hace tan solo unos días que Joshua Kimmich anunció públicamente que no había accedido a ser vacunado contra el COVID-19. El futbolista de Bayern aseguró que prefería no recibir la inmunización contra el virus hasta que no se tenga mayor certeza de los efectos a largo plazo de las vacunas que se están distrubuyendo a nivel mundial. Esto ha desatado un nuevo debate en redes sociales y la prensa.

Repunte de casos en Baviera

Ahora la situación se complica para el futbolista. Dada la situación en Baviera, las autoridades locales han puesto en acción la normativa 2G. Esto significa que solo personas vacunadas o que hayan superado el virus podrán acceder a hoteles y restaurantes. Es decir que Joshua Kimmich no podrá concentrarse con el resto del plantel previo a los encuentros del equipo. Así lo asegura el diario Bild.

Además del volante, otros jugadores de Bayern Múnich no vacunados se verán afectados por estas nuevas medidas. El medio antes mecionado añade nombres como Serge Gnabry, Jamal Musiala y Eric Maxim Choupo-Moting. Será para el partido de este 19 de noviembre que empiezan a complicarse las cosas para el club, ya que enfrentarán a Augsburg como visitantes, otro equipo del estado bávaro.

El medio antes mencionado ha pubicado las declaraciones de uno de los encargados del hotel donde usualmente se hospeda el gigante de la Bundesliga. Este, ante las nuevas normativas impuestas por las autoridades, aseguró que no se aplicará ningùn trato diferencial con los futbolistas. "No hay ningún tipo de excepciones. Solo permitimos la entrada a personadas vacunadas y curadas".