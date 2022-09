Luego de haberse definido el pase de Erling Haaland a Manchester City, Borussia Dortmund tiene apuntado una nueva salida de importancia para el próximo mercado de pases. Se trata de Jude Bellingham, la joya del mediocampo del equipo alemán.

Con apenas 19 años, el volante que milita también en la Selección Inglesa se mostró como uno de los futbolistas proyectados a dominar al deporte en los próximos años. El Dortmund ya sabe que no lo soltará por menos de 150 millones de euros y la cifra no será un problema para completar una transacción.

Es que Bellingham ya tiene una larga lista de clubes grandes de Europa obsesionados con ficharlo lo antes posible. Real Madrid, Liverpool, Manchester City y Manchester United ya están en carrera por quedarse con el pase de la joya inglesa.

Este miércoles, medios como The Telegraph y As adelantaron que otro gigante se une a la pelea por el de Borussia Dortmund. Chelsea, que no tiene problemas en abrir su billetera para llevar nuevos talentos a la Premier League, intentará sumarlo a sus filas.

En Stamford Bridge hay nuevos dueños y buscarán conseguir aquel fichaje rutilante en el próximo mercado. Tras el ciclo de Roman Abramovich como propietario, Todd Boehly y el fondo Clearlake Capital están dispuestos a liberar aquella astronómica suma por el futbolista.