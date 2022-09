La agenda del último período de transferencias estuvo protagonizada desde los meses previos por las situaciones de Kylian Mbappé y Erling Haaland, principalmente. Las estrellas ofensivas salieron al mercado y las potencias de Europa pelearon por ellos.

Finalmente, el francés decidió quedarse en Paris Saint-Germain, mientras que el noruego se inclinó por recalar en la Premier League con la camiseta de Manchester City. En medio de la presente temporada, ya se asoman más novelas de mercado.

Entre las más importantes, Jude Bellingham parece estar destinado a abandonar al Borussia Dortmund en invierno o, como máximo, en el próximo verano europeo. Tras la partida de Haaland, el mediocampista de la Selección Inglesa también saldría del elenco alemán para fichar por una potencia.

Con apenas 19 años, el volante ya da sus primeros pasos en la Selección Inglesa y tiene todo para disputar su primer Mundial en Qatar 2022. Clubes como Real Madrid, Liverpool, Manchester City y Manchester United ya están tras sus pasos.

Aunque se espera que el Dortmund se abra para negociarlo, no será bajo el precio que pedirán para vender al jugador cuyo pase les pertenece hasta junio de 2025. Según publicó The Athletic, los alemanes no lo venderán por menos de 150 millones de euros, cifra que lo posicionaría como el tercero más caro de la historia solo por detrás de Neymar (€222M) y Mbappé (€180)