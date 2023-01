Paris Saint-Germain retorna a la Ligue 1 donde sigue siendo líder, pero está obligado a ganar para no tener más cerca a Lens, que ya se le acercó a dos puntos de distancia. Este domingo, los parisinos reciben en el Parque de los Príncipes a Stade de Reims por la jornada 20 del certamen francés. A continuación, te contamos sobre las alineaciones que piensan Christophe Galtier y Will Still.

PSG ya no tiene margen de error. Es que acumula dos derrotas en los últimos tres partidos (Rennes y Lens) y eso le ha permitido a su perseguidor quedar a dos unidades luego de su victoria en la presente jornada. Los parisinos deben ganar si es que no quieren seguir perdiendo puntos clave en la lucha por el título.

Reims llega al Parque de los Príncipes como un rival duro, que está cumpliendo una buena campaña desde que lo agarró Will Still en octubre pasado. Con este entrenador, Les rouges et blancs no han perdido en once partidos contando Ligue 1 y Copa de Francia. Actualmente, marchan en el undécimo lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos. Vienen de empatar ante Niza sin goles y de una comoda victoria por la copa ante Les Herbiers.

ALINEACIONES PARA EL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE PSG

Galtier recupera a Lionel Messi para este partido, luego de que no estuvo presente por Copa de Francia. También vuelve a estar en el once titular Marco Verratti, recuperado de su lesión. Así, PSG va con lo mejor que tiene para ir en busca de los tres puntos, excepto por la ausencia de Nuno Mendes.

Con estas novedades, PSG iría al Parque de los Príncipes con Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat; Fabián Ruíz, Vitinha, Marco Verratti; Lionel Messi, Neymar Júnior y Kylian Mbappé en su alineación titular.

EL POSIBLE 11 DE REIMS

Still también pone lo mejor que tiene a disposición, donde destaca su goleador Folarin Balogun, autor de 10 goles en 18 partidos jugados en este torneo. Así, Stade de Reims formaría con Yehvann Diouf; Thomas Foket, Emmanuel Agbadou, Yunis Abdelhamid, Maxime Busi; Marshall Munetsi, Azor Matusiwa; Junya Ito, Arbër Zeneli, Alexis Flips; y Folarin Balogun en su once titular.