¿Juega Mbappé hoy en Rennes vs. PSG por la Ligue 1 de Francia?

París Saint-Germain busca dar un nuevo paso hacia el título en la Ligue 1 de Francia. En este escenario, visita a Stade Rennes, en el Roazhon Park, en el marco de la fecha 19, pero arriba con una duda en el equipo. Se trata de la presencia de una de sus estrellas: Kylian Mbappé.

El delantero representa una de las piezas claves del conjunto dirigido por Christophe Galtier. Sin embargo, se ausentó de los últimos dos compromisos de PSG y, en consecuencia, surgen dudas acerca de su presencia en la nueva presentación del actual líder del certamen francés.

Pese a que el elenco parisino continúa por la senda triunfal, es consciente de que el regreso del surgido en la cantera de Mónaco sería determinante a raíz de su influencia. De hecho, acumula 20 goles y cinco asistencias en el ámbito de clubes desde el inicio de la temporada.

¿Juega Mbappé en el partido de PSG ante Rennes por la Ligue 1 de Francia?

Luego de haberse perdido los recientes dos partidos, Mbappé vuelve a estar a disposición para jugar y está previsto que sea titular en la visita de PSG a Stade Rennes.

El atacante no formó parte de los últimos encuentros debido a que la institución le brindó unos días de descanso después de haberse sumado antes de lo previsto a los entrenamientos del equipo tras el subcampeonato con Francia en el Mundial de Qatar 2022.

El goleador aprovechó las breves vacaciones para viajar a New York junto a su compañero de equipo, el lateral Achraf Hakimi. Incluso, los dos jugadores asistieron a un juego de la NBA entre Brooklyn Nets y San Antonio Spurs, que se disputó en el Barclays Center.

“Se ha recuperado bien y está listo. No me parece que esté marcado por la decepción de no haber ganado el Mundial. Entrena como un gran profesional", expresó el entrenador Galtier sobre el retorno de Mbappé.

¿Cuándo juegan Rennes vs. PSG por la Ligue 1 de Francia?

El partido se llevará a cabo HOY, domingo 15 de enero, en el Roazhon Park.