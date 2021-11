La jornada de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 de este sábado tuvo a los campeones defensores del mundo, Francia como una de las selecciones protagonistas. Kylian Mbappé brilló ante Kazajistán con 4 goles a su nombre. El futbolista de Paris Saint-Germain (PSG) fue nuevamente cuestionado por su futuro y este ha dejado todo en el aire.

La Selección de Francia inicia la defensa de su título en la Copa del Mundo asegurando su presencia en Qatar 2022. El plantel dirigido por Didier Deschamps selló el boleto al Mundial con una aplastante goleada ante Kazajistán. Les Bleus vencieron en el Parc des Princes por diferencia 8-0.

Kylian Mbappé fue el gran protagonista de la goleada francesa de este sábado, poniendo un póker de goles a su nombre. Además de la estrella de PSG, también hubo doblete de Karim Benzema y anotaciones de Adrien Rabiot y Antoine Griezmann para liquidar a su similar de Kazajistán.

La gran estrella del encuentro declaró ante TNT Sports Brasil tras la victoria y fue cuestionado si el tridente formado con Griezmann y Benzema es el mejor del mundo. "No lo sé, no lo sé… Los otros equipos tampoco son malos. Hay grandes selecciones. Por supuesto, tenemos uno de los mejores del mundo, pero el mejor del mundo, es según los gustos de cada uno. Nos llevamos bien, queremos jugar los unos para los otros y sobre todo para la selección francesa".

Futuro incierto

A pesar de no haber firmado la renovación y tener vinculaciones sumamente fuertes con Real Madrid, Kylian Mbappé no dejó pistas sobre sus próximos pasos. "¿Mi futuro? No lo sé, no lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes".