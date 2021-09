Sergiño Dest tuvo una desafortunada jugada y Darwin Machís, que venía persiguiéndolo, no pudo evitar reirse del momento.

Barcelona salvó un punto en el duelo ante Granada en el Camp Nou. Por la quinta fecha de La Liga, los comandandos por Ronald Koeman consiguieron igualar el trámite sobre el final de partido gracias a un gol de Ronald Araújo que enfrió la caldera que era el estadio hasta ese momento.

El conjunto visitante consiguió ponerse en ventaja apenas en el segundo minuto de iniciado el encuentro y Barça tardó casi 90 minutos en encontrarle la vuelta al juego para decretar la igualdad. Con el zaguero uruguayo jugando de delantero sobre el cierre, los catalanes consiguieron rescatar un punto.

Uno de los momentos del partido que más se reflejaron en las redes sociales no fueron los goles, si no un error de Sergiño Dest. El lateral estadounidense llegó hasta el fondo del campo y no logró parar al balón antes de que saliera, lo que le provocó una aparatosa caída.

Darwin Machís, que venía presionándolo, vio todo de cerca y el primer plano al venezolano mostró cómo se estaba riendo de la acción. En las redes sociales hicieron réplica tanto de la reacción del futbolista sudamericano, como de la jugada en sí y hasta se plantean si el norteamericano está en condiciones de jugar al nivel de Barcelona.

Video de la jugada de Dest que provocó risas