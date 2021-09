Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United 12 años después de su enorme paso donde dejó grandes recuerdos y, sobre todo, títulos. El portugués volverá a vestir la camiseta número 7 cuando vuelva a jugar en la Premier League. Su regreso al conjunto de Old Trafford parece haber disparado todo tipo de comentarios, incluso hasta una versión que apunta a un pedido especial de la mismísima Reina Isabel II del Reino Unido.

Varios medios europeos se hicieron eco a una supuesta información que apunta a un pedido de la Reina Isabel al propio Cristiano Ronaldo. Su majestad le habría solicitado la camiseta de su regreso al Manchester United, autografiada, así como un total de 80 más para repartir entre sus empleados.

Se trata de un pedido sumamente increíble y que ha hecho ruido en Inglaterra, ya que no se tiene constancia de que la reina haya hecho una petición como ésta a algún deportista. Y si bien la idea puede sonar sumamente emocionante para los fanáticos de Cristiano, todo se trataría de una fake news.

Algunos portales de fast-checks, como Snopes, se hicieron eco a esta versión y aseguraron que la noticia del pedido de la Reina Isabel a Cristiano Ronaldo es falsa. La información surgió de otro portal conocido como Sport Innovation Society, que dio por hecho esta información y la publicó en un tuit, lo que llevó a que se repercutiera rápidamente. Sin embargo, horas después borró esa publicación y explicaron: "No pudimos confirmar la veracidad de la nota de la Reina y CR7, por lo que decidimos eliminar el posteo. Disculpas".

La noticia de la Reina Isabel y Cristiano Ronaldo es falsa (snopes.com)

A su vez, no se tiene constancia de que la Reina Isabel sea fanática de algún equipo de la Premier League, aunque se ha rumoreado que tendría una cierta simpatía por West Ham. Por lo cual, lo de Cristiano Ronaldo no es más que una noticia falsa. De cualquier forma, eso no evita que el furor por su vuelta al Manchester United tenga a los fanáticos más que expectantes.