El presente de Erling Haaland se define en goles, en pelear por una Premier League donde las cuentas son claras de cara a enfrentar al Arsenal en la carrera por el título y en una serie de declaraciones de su entorno que prenden las alarmas del Etihad. Rafaela Pimienta vuelve a hablar de un futuro lejos de Manchester City y apunta a un icónico destino.

La abogada brasileña, heredera del imperio creado por Mino Raiola a lo largo de dos décadas, maneja la carrera del delantero centro más prometedor de los últimos años, el futuro del ‘9’ que quiere media Europa y supone la única voz autorizada para entender si Erling Haaland tiene o no una cláusula de recisión para dejar la Premier en el 2024 por 175 o 200 millones de euros. Pimienta sigue hablando del futuro de su pupilo.

En una conferencia por Londres y para Financial Times, la abogada dejó en claro que siguen mirando hacía los próximos pasos en la carrera de un Androide que no parece tener su vida amarrada al fútbol inglés: “Necesitamos tener una meta. Quizá no lo consigamos, pero si no sabemos adónde vamos seguro que no llegamos. Cuando tenemos un jugador, hacemos planes. Incluso si el jugador tiene 15 años. Estamos planificando su trayectoria profesional".

Elogios a la casa blanca

“Real Madrid tiene algo propio que lo convierte en el país de los sueños de los jugadores. Madrid mantiene viva esta magia. No tiene la competición liguera, pero sí la Champions”, continuaba Rafaela Pimienta en una serie de elogios al club Merengue que en Inglaterra hacen prenden las alarmas. Hay preocupación teniendo en cuenta que todo llega en medio de las investigaciones contra Manchester City por parte de la Premier.

Erling Haaland, Rafaela Pimienta y Real Madrid, el alarmante triángulo que se viene formando para Manchester City en lo que suponen apenas los primeros 9 meses del noruego por el Etihad. De cara al verano del 2024 se cruzan los dedos para saber si el Androide tiene o no precio de salida de la mejor liga del mundo.