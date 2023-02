La presentante de Erling Haaland habla sobre el futuro de la estrella del Manchester City, de la existencia de una cláusula de recisión para sacarle de la Premier League en el 2024 y del coste en el que evalúan a un delantero que a sus 22 años parece no tener límite.

El fallecimiento de Mino Raiola le dejo a cargo de la agencia de representación de jugadores más icónica de los últimos tiempos, responsabilidades de todo tipo y un ’11 ideal’ que algunos valoran en sumas superiores a los 600 millones de euros. Desde Mónaco y con el mercado de fichajes ya cerrado, Rafaela Pimienta vuelve a referirse al futuro de Erling Haaland, su precio de salida del Manchester City y esa misteriosa cláusula de recisión que muchos ven como activa en verano del 2024.

La heredera del imperio creado por Raiola atiende a AS para analizar un mercado donde la Premier League volvió a romper récords de todo tipo, donde cada vez más figuras llegan a las islas y donde eso sí, nadie todavía confirma o niega que Erling Haaland puede dejar Manchester en 18 meses por sumas cercanas a los 200 millones de euros. Eso sí, para Pimienta el Androide vale mucho más.

“Los números cambian. Para mí, Haaland vale 1.000 millones. Puede que nadie vaya a pagar eso, pero es el potencial que tiene cuando llega a un club. Con él llegan aficionados, goles, resultados deportivos, profesionalismo, contenido digital, notoriedad, patrocinadores… Si pone todo esto junto, su valor es un agregado de muchas cosas”, empieza la brasileña antes de responder a la pregunta del millón sobre Erling Braut.

Dueño de su futuro

Pimenta, abogada de la agencia de Raiola desde hace más de 25 años, fue la encargada de redactar personalmente el contrato con el que Mino llevó a su mayor joya rumbo al Etihad. De manera tajante y sin muchas palabras, desde el entorno siguen sin negar que en verano del 2024 y como han divulgado diversos medios, Haaland puede dejar Manchester por un apartado liberatorio en su vínculo laboral que se estima en 200 millones de euros. Dicho hecho, no se encuentra a la mano de clubes ingleses.

“Es difícil contestar esto (si tiene cláusula). Si no le digo nada, se va a malinterpretar. Si le digo algo, también será puesto en cuestión. Así que prefiero no decir nada… Siempre digo que una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador aquello que yo llamo ‘la llave de la puerta’. Cuando el jugador va a un club yo hago todo para crear las condiciones para que la llave de la puerta esté en sus manos”, finaliza Rafaela Pimienta en una entrevista con AS donde el futuro de Haaland en cuanto a la posibilidad de verle dejar la Premier por verano del 2024 sigue en el aire