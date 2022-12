La situación de Joao Félix en Atlético de Madrid es crítica y todo apunta a que el jugador dejará el Metropolitano próximamente. Sin embargo, la operación no es para nada simple por el coste de la ficha del portugués, por lo que el club colchonero se plantea una nueva solución.

Atlético de Madrid ha hecho el fichaje más costoso de su historia con la compra de la ficha de Joao Félix por la suma de 128 millones de euros en el año 2019, pero está más que claro que la inmensa inversión no ha dado resultados. El jugador no acaba de consagrarse como estrella del equipo y su relación con Diego Simeone no es buena.

Es por esto que el club ha valorado la idea de vender la ficha de Joao Félix pero, solo aceptarían una oferta que ronde los 100 millones de euros, algo que muy pocos clubes se disponen a pagar. Ahora, ante la duda sobre el futuro del Cholo Simeones (contrato hasta junio de 2023), se abre una nueva posibilidad.

¿Salida a préstamo?

Ante la duda sobre si habrá continuidad del ciclo de Simeone, la salida de Joao Félix a préstamo hasta el final de la campaña es una opción que parece viable, pero con condiciones muy claras. Según apunta el diario AS, los rojiblancos solo valorarían el préstamo por media temporada sin opción a compra.

La cesión tendría un costo cercano a los 9 millones de euros y los madrileños tendrían que asumir el sueldo del jugador. Esto les daría tiempo para definir el futuro de Simeone, que sería la única razón real por la que el portugués desea salir de Atlético de Madrid.