"Estoy en el Mundial; después hablamos del Atlético de Madrid…La forma de jugar aquí y en el Atleti es distinta, siento otra alegría al jugar", declaraba anoche tras un 6-1 ante Suiza que pone a Portugal en los cuartos de Qatar 2022 y que hace que su futuro se encuentre un poco más lejos de Diego Pablo Simeone. Joao Félix apunta a un inesperado destino.

El delantero portugués de 23 años saldrá del conjunto Colchonero más pronto que tarde, seguramente en enero y rumbo a nuevos destinos que sorprenderán a más de uno. MARCA afirma que la Premier League viene a por Joao Félix, más no ninguno de los famosos miembros del ‘Big Six’ o Newcastle United. La diferencia entre las grandes ligas europeas, enorme ante este tipo de situaciones.

“Es la apuesta más grande que ha hecho el club. Yo creo tiene el nivel máximo mundial, pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena ni su motivación. Lo razonable es pensar que saldrá, aunque me encantaría que siguiera, pero esta no es la idea del jugador”, palabras de Miguel Ángel Gil Marín, propietario del club de la capital española, en La 1 anoche para dejar en claro que Joao Félix y Atlético de Madrid no seguirán juntos.

¿Aston Villa?

Si, aunque cueste creerlo, el club apuntado por MARCA como ese posible destino para el luso es el combinado que marcha 12 en la primera división inglesa, que se encuentra lejos de los primeros planos pero que ya firmase en verano al central titular del Sevilla (Diego Carlos) o a un objetivo directo del Atlético de Madrid (Boubacar Kamara). Jorge Mendes ya negocia con los Villanos.

Si bien desde el medio no se habla de montos o las supuestas sumas por 100 millones de euros que pediría Atlético de Madrid por su estrella, la realidad es que el futuro de Joao Félix estará lejos del Cholo Simeone más pronto que tarde y puede que lo haga en uno de los clubes más históricos de la Premier League.