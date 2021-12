Raúl Jiménez es, sin dudas, uno de los jugadores más importantes de Wolverhampton. El mexicano no sólo aporta como goleador del equipo, sino que también es un referente y el primer defensor a la hora de presionar arriba. Sin embargo, ante Manchester City este sábado por Premier League, pecó de ingenuo y vio la roja en lo que es una de las expulsiones más insólitas del año.

El partido entre los 'Wolves' y el 'City' en Etihad no salió del cero en el primer tiempo. En buena parte, esto se debió al buen trabajo a la hora de resguardarse de los visitantes, pero en la parte final sufrieron la expulsión de una de sus figuras. Raúl Jiménez salió del campo luego de una ingenuidad.

Sobre el minuto 46, Raúl Jiménez recibió la primera amarilla de Wolverhampton por una falta en mitad de cancha. Hasta ahí, todo normal. Pero un minuto después, el mexicano no dejó patear el tiro libre. Rodri aprovechó que no había dejado distancia, sacó rápido, pero el ex América robó cuando debía dejar la salida y el árbitro no dudó en volverlo a amonestar.

Jonathan Moss le sacó la tarjeta roja para incredulidad del propio Raúl Jiménez, quien no esperaba ni siquiera que el colegiado fuera a volverlo a amonestar. Una expulsión insólita para el azteca y en un partido en donde Wolverhampton no puede regalar nada.

VIDEO: insólita expulsión de Raúl Jiménez

Es la primera expulsión de Raúl Jiménez con la camiseta de Wolverhampton, y la segunda de su carrera, ya que con América también había visto la roja en un partido ante San Luis en octubre de 2012.