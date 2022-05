Empecemos hablando de la actualidad. Bristol Rovers logró el 7 de mayo de 2022 un ascenso que no pasó desapercibido para nadie en el mundo del fútbol, el equipo que militaba en la cuarta división de Inglaterra necesitaba siete goles de diferencia en la última fecha para ascender y ¡lo consiguió!

Ganó por 7 a 0 al ya descendido Scunthorpe United, que muchas fechas antes del final del torneo ya había quedado sin chances de seguir en la League Two, ante ese reival Bristol Rovers tenía que ganar por siete goles y lo hizo. De manera agónica, porque el séptimo gol llegó a los 86 minutos del partido, y desató la locura de un club que tiene una interesante historia detrás de sus colores.

Es que esos colores que lo consagraron como tercero por gol diferencia y que le dieron su ascenso a la League One, tiene mucho que ver con la épica remotada del Club y con conseguir el objetivo de una temporada que parecía una misión imposible como titularon ellos el video resumen de lo que fue su temporada épica.

¿Cuál es la historia del Bristol Rovers?

Es un club de antaño del Fútbol Inglés fundado en septiembre 1883 en un restaurante de la ciudad de Bristol, nacieron con el nombre de Black Arabs, es que habían comprado unas camisetas negras para iniciar su historia y compartían campo con un club de rugby llamado Arabs, por eso su primer nombre.

Luego mutaron de nombre y de colores, ya como Bristol Rovers, nunca ha llegado a la máxima categoría, siempre convivió entre la segunda, tercera y la cuarta división en sus 138 años de historia.

Sus mejor posición ha sido en 1956 y 1959, en ambas ocasiones terminó sexto en la División Dos, el segundo nivel del fútbol inglés en sese momento, pero nunca estuvo cerca de lograr el ascenso a la Premier League.

Su ascenso a la Legue One en este 2022, no es algo sorprendente como tal por la historia del club, lo fue más por la forma en que lo logró, que por el hecho del ascenso en sí, la goleada del 7-0 a sobre Scunthorpe, es un resultado histórico, pero no el primero en su historia.

Ganó 7–0 a Brighton & Hove Albion en la Division Three el 29 de noviembre de 1952; goleó 7–0 a Swansea City en la Division Two el 2 de octubre de 1954; y derrotó 7–0 a Shrewsbury Town en la Division Three el 21 de marzo de 1964. Es decir que hace 58 años no lograba una goleada similar a la que obtuvo el pasado 7 de mayo.

El origen de la inolvidable camiseta que logró la épica

Los colores tradicionales del club son el azul y el blanco, aunque como explicamos antes, el equipo nació con un uniforme negro. Así vistieron hasta después de la Primera Guerra Mundial. Es que la guerra es parte de la historia del club, la Segunda Guerra Mundial salvó al equipo del descenso, porque antes del corte por la guerra, el equipo había sido último en la que era la Division Three, creada luego de la Primera Guerra Mundial e iba a desaparecer.

En medio de las dos guerras, la llegada del entrenador y capitán Albert Prince-Cox, cambió la historia del Club, decidió revolucionar los uniformes y cambiar la camiseta negra por un uniforme azul y blanco con cuatro cuadros, tal cual la camiseta que utilizaron el día de la hazaña del ascenso.

El motivo del cambio según el capitán Prince-Cox, es que él creía y estaba convencido que los jugadores con esos colores y ese diseño del uniforme se ven más grandes en el campo de juego del césped verde y eso podía darles más chance de ganar.

Lo cierto es que después del cambio de indumentaria, a la misma que mantiene hoy, logró su primer título nacional, fue en 1935, cuando derrotó 3-2 a Watford para consagrarse en la Division Three Souht, incluso se le abrieorn puertas para jugar amistosos con equipos de otros países como Milán, y la selección de Países Bajos.

Y ahora, una siglo después, podemos hablar de que estamos ante una nueva nueva marca histórica del club, que no logró el título, pero sí el ascenso a la League One, la tercera división en esta nueva estructura del fútbol inglés y lo hizo con las camisetas de Albert Prince-Cox, que en definitiva habrá confirmado que no los hace más grandes, los hizo gigantes.