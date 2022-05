No será ni mucho menos su temporada más gloriosa en lo colectivo, pero Cristiano Ronaldo sigue marcando hitos en una carrera que acumula récords de todos los tipos. Lo hecho por el luso hace unos días le confirma como el delantero más letal del siglo XXI.

Su futuro es un enigma, pero no quedan dudas que a nivel individual sigue aportando lo mejor que sabe hacer. Cristiano Ronaldo vive un extraño presente en medio de un Manchester United que se prepara para una revolución absoluta que de momento no garantiza la estadía del 7. Mientras tanto, el luso sigue rompiendo marcas que le dejan en lo más alto de este deporte.

A sus 37 años asumió el reto de volver a la Premier League con un equipo que empezaba a dar sus primeros pasos como la auténtica potencia que siempre ha sido. Todo se desplomó tras algunas jornadas donde tanto como club como jugador celebraban su reencuentro y si bien no ha sido una temporada para el recuerdo, Cristiano ha vuelto a hacer historia con Manchester United.

El luso no sabe si seguirá al frente de un equipo donde con la llegada de Erik Ten Hag su futuro se encuentra en veremos, pero mientras el neerlandés analiza los pasos a seguir con CR7, este continúa rompiendo las redes del fútbol de elite como si tuviese 10 años menos en sus piernas. Ante Brentford la semana pasada, Ronaldo llegó a un impresionante registro durante 13 temporadas seguidas.

El hombre de los 30 goles

Correcto, MARCA es quien trae a la vida un dato que pasó desapercibido en los últimos días pero que confirma lo que ha significado la figura de Cristiano Ronaldo en el fútbol moderno. Hay que devolverse a la 2008/ 2009 para no encontrar una temporada del luso que supere las tres decenas de tantos entre sus participaciones con club y selección.

En la presente campaña acumula 24 con Manchester United y 6 con Portugal, números que llevan a CR7 a no bajarse de los 30 goles por curso desde que tenía 24 años. Habrá que ver que será de su futuro en Old Trafford, pero lo que queda claro es que al luso no le hacen falta grandes temporadas en lo colectivo para seguir acrecentando su leyenda en el fútbol moderno.