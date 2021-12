James Rodríguez, en recientemente estuvo citado a la selección de Colombia por parte del entrenador Reinaldo Rueda, aún no ve acción desde su último encuentro en el mes de octubre y esto es lo que se habla en Qatar sobre lo que puede ser su futuro cercano.

El talentoso mediocampista cafetero, quien porta la camiseta número 10 de Al-Rayyan, equipo catarí que no la pasa muy bien en cuanto a su nivel, no ve acción desde el pasado 30 de octubre, fecha de contraste para el jugador, quien se fue expulsado del terreno de juego, pero dio asistencia.

Ahora el club se encuentra disputando la Copa de Qatar, precisamente este martes el conjunto en el que el sudamericano presta sus servicios cayó 3-0 ante Al-Shamal; resultado discreto para el cuadro que dirige el campeón del mundo Con Francia, Laurent Blanc.

Ante la situación que ocurre, en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, en Colombia, entrevistaron al periodista catarí Mohamed Elgazar, que en conversación con la emisora se refirió a lo que viene para el futuro de Rodríguez Rubio, que no está inscrito para disputar la Copa de ese país.

"Cuando él venga ahora va a traer a su familia, son 6 personas las que vienen con él. James tuvo descanso de la Copa, los jugadores que no van a jugar la Copa están descansando. Pero todo va bien, no hay nada raro, no hay nada de rumores de que James vaya a salir de Qatar", señaló el comunicador desde Qatar.

De esta manera se es virtual algunos rumores sobre el volante número 10 de la selección de Colombia, que posiblemente esté presente para el duelo amistoso de la tricolor ante Honduras, en el venidero mes de enero.