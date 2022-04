Las revelaciones de El Confidencial han generado una inmensa polémica en el fútbol español. Las conversaciones filtradas entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales con Gerard Piqué han generado molestias por la repartición de ganancias de la Supercopa de España. Ahora se ha pronunciado el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Fue hace unos días que se dio a conocer que la RFEF había sido víctima de un ataque informático. Ahora salieron a la luz las conversaciones de Rubiales con Gerard Piqué sobre la planificación de la Supercopa de España en Arabia Saudí, acordando también la repartición de las ganancias.

Declaraciones de Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas habló de la polémica ante Mundo Deportivo. "No he oído los audios aún. Es un tema en el que hasta que los implicados no den su opinión, no voy a decir nada. La Supercopa es un torneo que organiza la Federación. No sé si son ciertos los acuerdos de lo que se habla ahí, si es verdad, como he visto en un titular, que se repartían la mayor parte entre FC Barcelona y Real Madrid y a los otros les daban migajas... Serán ellos quienes deban decir si es verdad o no".

Tebas no hizo gran énfasis en la participación de Gerard Piqué en las conversaciones, ya que su empresa es aliada del fútbol español. "Kosmos ha participado en el acuerdo que tenemos con el fondo que gestiona Port Aventura. Es un acuerdo a nivel comercial. Hay un sports café bar, es un camino de una aplicación tecnológica y camino de un parque de atracciones de LaLiga allí. No es un tema de organización de torneos ni nada. La vinculación entre LaLiga y Kosmos es de negocio pero no se pueden jugar partidos de Liga o Copa allí".

Así mismo, el presidente de LaLiga resaltó que no ve ningún problema con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. "Que la Supercopa fuera a Arabia dije que me parece correcto. Nosotros hemos querido sacar un partido de Liga a Estados Unidos y no nos dejaron. Quizá lo idóneo era otro país. No tiene mi oposición sacar el torneo fuera de España. Más bien estoy de acuerdo".