La elección de Arabia Saudí como sede de la Supercopa de España rompió en dos el fútbol español. A casi ya tres años desde que la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) firmase el acuerdo con el gobierno de Riad para mudar el torneo y cambiar su formato, desde El Confidencial desvelan conversaciones inéditas de Gerard Piqué con Luis Rubiales que van a hacer mucho ruido.

Real Madrid fue uno de los clubes que más opuso a la transformación del torneo. La idea de modificar el formato no era el problema, sino el sacar la Supercopa de España justamente del territorio de donde son sus equipos. Luis Rubiales y la RFEF pactaron con Kosmos, empresa que preside Gerard Pique, una millonaria comisión por llevar el certamen a Oriente Medio.

"A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", empieza El Confidencial sobre las charlas entre Piqué y el presidente de la RFEF.

“Esto puede beneficiarnos”

El Confidencial desvela que Real Madrid no tenía en sus planes avalar los cambios en el torneo donde Piqué se llevaría cuatro millones de euros por temporada si es que la Supercopa pasaba a territorio árabe. Kosmos cobraría un 10%de los 40 kilos que la Federación española de Fútbol cobraría por cada edición del certamen en Oriente Medio.

"A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos", fue la respuesta de Rubiales a Piqué para asegurar que la Supercopa de iría a Arabia y que el trato con Kosmos seguía vigente.

"Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", palabras de Rubiales a Piqué del 15 de septiembre de 2019 para anunciar el pacto con el que la empresa del zaguero (quien disputaría el torneo), se llevaría cuatro millones de euros. El fútbol español arde.

Y no porque haya irregularidades, sino por lo moralmente polémico que resulta que un jugador en activo y que iba a participar en la Supercopa de España cobrase en su empresa cuatro veces más que Valencia en la edición del 2019 y dos veces más que Atlético de Madrid en dicho año. Gerard Piqué se llevó al bolsillo en la primera versión del torneo en Arabia Saudí, la mitad del dinero que Barcelona recibió por parte de la RFEF.