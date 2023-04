Barcelona estuvo muy atento a una figura de Manchester City y ya no le quedan dudas. Quieren su fichaje como sea y harán una propuesta superadora.

La rompió en Manchester City vs. Bayern y Barcelona subirá su oferta para cerrar su fichaje en verano

Barcelona siguió con atención el partido entre Manchester City y Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Varios posibles objetivos de mercado del conjunto catalán jugaron este partido y uno de ellos destacó a tal punto que el Barça lo quiere sí o sí y subirá su oferta económica.

Ilkay Gündogan es el mediocampista que Xavi Hernández quiere para la próxima temporada y en el área deportiva saben que pide una ficha alta para llegar al club. Según Sport, Barcelona tiene pensado hacer el esfuerzo, ya que hay margen para negociar y confían en que habrá un acuerdo para el fichaje en el próximo mercado de verano.

El alemán termina contrato con Manchester City en junio y no ha querido escuchar ofertas de renovación ante el interés de Barcelona. Su idea es terminar su carrera (32 años) al más alto nivel y considera que en el Camp Nou puede tener unos buenos últimos años. Su rendimiento está fuera de toda discusión, ya que es un mediocampista polivalente muy rendidor y el partido ante Bayern Múnich con victoria por 3-0 de Manchester City terminaron por convencer a los directivos culés.

La intención de Gündogan es mantener las cifras que percibe actualmente en el City, pero en Barcelona quieren reducir números, a fin de no tener problemas en cuanto al límite salarial. Precisamente, respecto a esto, desde el club catalán ya tranquilizaron al entorno del ex Borussia Dortmund y creen que no tendrán problemas con el Fair Play Financiero.

Para Barcelona, el fichaje de Gündogan puede ser clave en las intenciones de Xavi para su nuevo equipo de la próxima temporada. Hay convencimiento total en el club para ir a todo o nada por su fichaje, sobre todo considerando que no deberán pagar fichaje, ya que llegaría como agente libre.