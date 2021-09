El acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC por 50 años y 2000 millones de euros vuelve a estar en el foco de la prensa. El convenio al que Barcelona, Real Madrid o Athletic de Bilbao rechazaron uniformemente estaba llamado a revolucionar el campeonato con la entrada de un dinero más que necesario en los tiempos que vivimos. Desde la empresa confirman que no durará tanto tiempo. ¿Y ahora?

Juan Arbide, director general de CVC declaró a los medios que el acuerdo con LaLiga no solo no llegará a los 50 años estipulados en el contrato, sino que ya tienen una fecha pensada para interrumpirlo. Las razones de esto pasarían por abrirle la puerta a nuevos interesados en hacer parte de un convenio rompedor en las grandes competencias europeas.

"Abandonaremos LaLiga una vez transcurridos algo más de cinco años, no hay una fecha exacta pero en estas operaciones lo normal es salir en 8-10 años. No va a llegar alguien sin experiencia en deporte, que no valore LaLiga igual que CVC o que no tenga nuestros mismos ideales", explicaba Mayo.

Los derechos del torneo y los clubes

'LaLiga Impulse' es el nombre del acuerdo que traerá a 32 clubes una suma más que interesante en los próximos veranos. Desde el fondo dieron más detalles: "CVC se fija en LaLiga por ser un activo mundial con los dos mejores clubs del mundo. Este octubre llegará un 40%. A partir de aquí, se distribuirá un 20% en cada junio de los próximos tres años, llegando así a los cerca de 2.100 millones de euros”.

"Obtenemos un porcentaje de derechos de LaLiga, no de Madrid y Barcelona. Si va bien, ganamos todos. Son los dos clubes que mejor lo han hecho hasta ahora en este aspecto y el acuerdo tiene más sentido para los otros clubes", finalizaba Arbide sobre si Merengues o Culés verán tocados sus ingresos gracias a no ingresar al acuerdo, tal y como afirmó en su momento Florentino Pérez.