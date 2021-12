LaLiga: los onces que se perfilan Getafe vs. Real Madrid

El Covid-19 ha condicionado los planes del Real Madrid en un final de 2021 donde los blancos se han ganado el título de máximo candidato en LaLiga. El equipo de la capital española ya piensa en su primer choque del año contra un Getafe que buscará plantar cara a los pupilos de Ancelotti. Estos son los onces que se perfilan.

La jornada número 20 del campeonato de fútbol de la primera división española estará marcados por los positivos en Covid-19 que vienen azotando a los clubes de LaLiga. Real Madrid no ha podido escapar de esto y en medio de las dudas sobre los resultados de las pruebas PCR realizadas a Thibaut Courtois, Ancelotti ya piensa en un once para visitar a Getafe donde varios de los miembros de la segunda línea tendrán que ponerse el traje de gala.

Desde las 16:00 de este domingo dos de enero en el Coliseum Alfonso Pérez, Real Madrid buscará seguir aumentando su ventaja en LaLiga. Los blancos llegan al inicio de la segunda vuelta con una importante ventaja sobre Sevilla y compañía que esperan que como mínimo no se reduzca cuando tengan que enfrentar a un Getafe en horas altas.

Los onces que se perfilan

Quique Sánchez Flores vienen levantado a un equipo que ya acumula 5 partidos invicto en LaLiga y que saldrá como local este domingo con David Soria, Damián Suárez, Cabaco, Mitrovic, Cuenca, Olivera, Arambarri, Carles Aleña, Maksimovic, Enes Unal y Sandro Ramírez. No derrotan a Real Madrid de local desde el inicio de la temporada 2012/2013.

Por su parte, Ancelotti esperará hasta último minuto para saber si puede contar o no con Courtois. En caso no poder hacerlo, Lunin; Carvajal/Lucas, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo/Hazard, Asensio y Benzema apuntan al primer once del 2022 para un Real Madrid que quiere seguir mirando a todos desde lo más alto de LaLiga.