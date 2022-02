El presidente de Barcelona, Joan Laporta adelantó que Ousmane Dembélé podría no volver a jugar con el equipo.

La situación de Ousmane Dembélé de cara a lo que resta de temporada parece complicada. En caso de que Barcelona no consiga una salida forzada, el jugador formará parte del plantel hasta el cierre de la campaña. El presidente del club, Joan Laporta adelantó que probablemente el futbolista no vuelva a jugar.

Finalmente se ha dado el escenario que tantas especulaciones generó durante el mercado de pases de invierno. Ousmane Dembélé no salió de Barcelona y todo apunta a que permanecerá en el Camp Nou hasta el mes de junio. La gran duda es si el jugador entrará en las consideraciones de Xavi Hernández.

Distintos medios han asegurado que desde la dirigencia del Barça se ha pedido a Xavi que Dembélé sea enviado a la grada por lo que resta de temporada. Ahora ha sido el propio presidente del club, Joan Laporta quien ha dejado abierta esta posibilidad.

Declaraciones de Laporta

Joan Laporta fue cuestionado por esta situación en la rueda de prensa de presentación de Adama Traoré. "Lo decidirá el entrenador. Pienso que Xavi trabaja para esta temporada, pero también para la próxima. Un jugador que no estará aquí porque seguramente se irá a otro club, será muy difícil que juegue ahora porque estamos reconstruyendo un equipo y Xavi sabe con lo que puede contar ahora y el próximo año. Ellos no han aceptado la propuesta de renovación".

El presidente no escondió su frustración por no haber podido salir de la ficha del francés. "Ahora estamos en esta situación. Xavi valora los criterios deportivos, pero también sabe lo que es el Barcelona y lo que es dar ejemplo. Nos pasó lo mismo con Ilaix. Intentamos llegar a un acuerdo pero no hubo forma".