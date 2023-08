La partida de Ousmane Dembélé del Barcelona y su llegada al PSG fue uno de los temas más calientes del mercado de pases, y luego de debutar en el club francés, el delantero finalmente dio a conocer los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

Luego de jugar sus primeros minutos en el empate 1-1 ante Toulouse, Dembélé se sumó al Ligue 1 Show de beIN SPORTS en la televisión francesa y habló sobre su llegada al campeón de la liga.

Dembélé habló sobre dejar el Barcelona y firmar con el PSG

“Estoy realmente feliz y orgulloso de unirme a un gran club como el Paris Saint-Germain. Estoy emocionado de la idea de jugar en el Parc des Princes y entrenar con mis nuevos compañeros”, destacó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue el momento en el que reveló por qué decidió ir al PSG, y tiene que ver con su infancia. “Vine al Parque de los Príncipes por primera vez en 2014. Estuve en Auteuil para el partido de Champions contra el Malmo. Como un francés que creció en Evreux, cerca de Paris, siempre hablé del PSG y decidí que era el momento correcto para venir y jugar en mi tierra”, fue su explicación.

También destacó que el momento es el ideal, con la combinación de Luis Enrique como entrenador, Nasser Al-Khelaïfi como Presidente y Luis Campos como director deportivo. “Es vital tener la confianza del entrenador. Hablé con el Presidente también, y con el director deportivo, y me gusta el proyecto que tienen aquí. Me gusta el estilo de juego del entrenador. Sabemos que a Luis Enrique le gusta el juego ofensivo basado en la posesión. Eso me sienta a la perfección”, comentó.

Su regreso a la Ligue 1

Dembélé regresa a la Ligue 1 tras seis temporadas con el FC Barcelona y otra en el Borussia Dortmund, por lo que son siete años desde que jugó por última vez en la competición, con el Stade Rennais.

No obstante, ya como jugador consagrado le toca ser uno de los líderes del nuevo PSG y lo sabe. “Quiero ganar trofeos, hacer que los aficionados y la ciudad se sientan orgullosos. Es emocionante y espero que hagamos grandes cosas. Necesito estar listo y hacerlo bien desde el primer momento. Espero ganar mi primer título con el PSG pronto”, culminó.

¿Cuáles son los refuerzos de PSG durante este mercado?

PSG, hasta el momento, confirmó los fichajes de Manuel Ugarte (Sporting CP), Lucas Hernández (Bayern Múnich), Kang-in Lee (Mallorca), Milan Skriniar (Inter), Marco Asensio (Real Madrid), Cher Ndour (Benfica) y Arnau Tenas (FC Barcelona Atlétic). También se sumó Gonçalo Ramos (Benfica) en calidad de cedido (con futura obligación de compra) Además, se confirmó la compra definitiva de Hugo Ekitiké (Stade Reims). En tanto, Xavi Simons (PSV) fue recomprado. Por último, Georginio Wijnaldum (AS Roma), Julian Draxler (Benfica), Colin Dagba (Estrasburgo), Keylor Navas (Nottingham Forest), Edouard Michut (Sunderland) y Layvin Kurzawa (Ferro) retornaron de sus préstamos

¿Qué jugadores se fueron del PSG esta temporada?

Los parisinos, en tanto, han dejado ir a Lionel Messi (Inter Miami), Neymar (Al Hilal) y Sergio Ramos (sin club) como figuras más importantes. Han transferido también a Mauro Icardi (Galatasaray), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Abdou Diallo (Al Arabi), Leandro Paredes (AS Roma), y Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday). Además, Xavi Simons (RB Leizpig) y Renato Sanches (AS Roma) fueron cedidos a préstamo.

¿Cuándo se juega el próximo partido de PSG?

Paris Saint-Germain suma dos empates en su inicio de Ligue 1 y buscará su primer triunfo este sábado 26 de agosto en el Parque de los Príncipes ante el RC Lens.