Se acerca el final de la temporada y la atención de muchos está sobre las negociaciones de Kylian Mbappé sobre su futuro. El francés conversa con PSG y Real Madrid para sacar el mejor acuerdo económico y ha salido el presidente de Barcelona, Joan Laporta a revelar la cifra que solicita el jugador.

Kylian Mbappé finaliza su contrato con PSG este 30 de junio. El club francés intenta a toda costa renovar el contrato de su gran estrella, mientras que Real Madrid aguarda para ficharlo como agente libre. Cualquiera sea el caso, las cifras serán exorbitantes.

FC Barcelona llegó a sonar como una posibilidad en todo el revuelo por Mbappé hace meses. El presidente del club catalán, Joan Laporta ha hablado abiertamente sobre las vinculaciones que hubo con el campeón del mundo. Este reveló la cifra que pedía el atacante.

50 millones limpios

"Hay jugadores en los que ni que tuviéramos el dinero para hacerlo lo haríamos, porque nos distorsiona la estructura salarial y nos dispara otra vez el gasto, y no puede volver a pasar. Hay que ser todos conscientes y es una cosa que estamos inculcando en el club en todas las áreas. No se puede pasar de un determinado nivel de gasto" fueron las palabras de Laporta en el programa Tot Costa.

El presidente de Barcelona resaltó la petición de 50 millones libres de impuestos. "Mbappé está pidiendo 50 millones netos. Después no ganan Champions ni uno ni otro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hablar de sueldos de 25, 30 o 40 netos no lo haremos. Sería un agravio comparativo para jugadores que están llamados a ser referencia en el mundo del fútbol que están en el Barça y están empezando. No lo vamos a hacer ni queremos".