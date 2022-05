MARCA tiró la bomba ayer y si bien restan todavía varias semanas para conocer formalmente el futuro de Kylian Mbappé, desde España se muestran más que seguros de su arribo al Real Madrid. El delantero de 23 años ya tendría una hoja de ruta clara pensando en como dejar PSG sin desatar la ira de los hinchas o de los jeques cuando todo parece estar cerrado. La novela llegará pronto a su fin.

Lo dicho, desde Madrid desvelaron que Mbappé dio el ‘sí quiero’ a los Merengues, que acepta llegar a coste cero con un contrato de estrella mundial y que solo restan algunos flecos para que el galo cumpla el sueño de su carrera. Con PSG confiando todavía hasta el último minuto, la novela en relación al futuro del delantero entra en un punto decisivo con varias fechas a tener en cuenta.

Paris Saint Germain jugará este sábado el último partido de la temporada en el Parque de Los Príncipes, momento donde AS y MARCA ven a Mbappé anunciando su marcha. No que irá el Real Madrid, más si que su etapa en la Ligue 1 se encuentra finiquitada. Habrá preguntas y una respuesta que todos conocen, pero Kylian buscaría una salida amistosa de un equipo del que no nos olvidemos es hincha.

La Champions, prioridad para los blancos

Si todo sigue el curso desvelado por AS y MARCA, Mbappé anunciará que deja Paris el sábado 21 de mayo, una semana antes de que Real Madrid busque una nueva Champions ante Liverpool. Desde los medios apuntan que nadie en el conjunto blanco desea eclipsar el encuentro con el fichaje del delantero, quien si anunciaría su llegada al Bernabéu sobre el 14 de junio.

En dicha fecha Mbappé terminará los compromisos pactados con Francia por la UEFA Nations League. Se espera que tras enfrentar a Croacia en el Stade de France, Kylian haga oficial su marcha a un Real Madrid donde la segunda semana de julio empieza a mostrarse apetecible para presentarle en sociedad. La novela del año en Europa llega a su fin.