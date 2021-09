Horas de tensión se vivieron en Real Madrid este martes en el cierre del mercado de pases del verano europeo. Florentino Pérez intentó de todas formas adquirir a Kylian Mbappé, pero no logró llevarlo al Merengue. PSG rechazó todas las ofertas que recibió.

Pero la historia no está cerrada. El vínculo del delantero francés con el club parisino finaliza a mediados de 2022, por lo que sólo resta una temporada para que quede con el pase en su poder. El 1 de enero podrá comenzar a negociar con otros clubes e irse libre.

Convencer a Mbappé: la misión de PSG

Con la llegada de Lionel Messi, entre otros grandes fichajes, Paris Saint-Germain logró delinearle un verdadero Dream Team a Mauricio Pochettino y no quieren arruinarlo con la salida de Mbappé. Los dirigentes del club tienen cuatro meses para hacer que el atacante recapacite y renueve su contrato para quedarse en ese equipo competitivo.

La tarea no está siendo fácil hasta el momento. El campeón del mundo en Rusia 2018 habría manifestado que quiere probar suerte en otros destinos en los que pueda tener más protagonismo, algo que no puede hacer en PSG al lado de Neymar y Messi. Hasta el momento rechazó todos los ofrecimientos contractuales.

Real Madrid, a la expectativa

La frustración por estas horas en Madrid es grande. El pase estuvo cerca, pero la oferta final de 200 millones de euros no fue aceptada, por lo que no pudieron concretar el arribo de la estrella francesa. Pero no todo está perdido para el Merengue.

No podrán contar con Mbappé este verano, eso está claro, pero se abrió una ventana más que interesante. Con el poder para negociar su pase de forma libre desde el 1 de enero, Real Madrid o cualquier otro equipo podrían adquirirlo y ahorrarse los 200 millones, ofreciéndole un gran contrato.

Las pistas en las historias de Instagram

Desde hace semanas, los rumores apuntan a que Mbappé quiere salir sí o sí de PSG rumbo a Real Madrid, aunque el propio futbolista no lo hizo público, hasta el momento. Este martes, al confirmarse que se quedaría en la Ligue 1 por la temporada, entregó una pista sobre lo que podría ser su futuro.

Su amigo, Omar Cherif Machichi publicó una historia en su cuenta de Instagram que contenía una foto del atacante y la frase "Respeto, mi hermano, por tu profesionalismo. Reprograma tus sueños para más tarde. La vida es bella. Eres el mejor".

El propio goleador republicó el posteo en su cuenta y las interpretaciones comenzaron a surgir. ¿Su sueño es realmente jugar en Real Madrid y se le cumplirá en enero con el pase en su poder?. Empieza una nueva etapa de negociaciones, pero por el momento sólo quedar disfrutar al tridente Messi, Mbappé y Neymar.