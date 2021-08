Cuando parecía que Lionel Messi volvía de sus vacaciones para poner la firma y oficializar un nuevo vínculo con Barcelona, Joan Laporta, el presidente del club catalán, anunció el jueves que finalmente no iban a renovar el contrato del argentino y el mundo del fútbol quedó revolucionado con la noticia.

"Desafortunadamente, hemos recibido una herencia nefasta. No tenemos margen salarial y las normas que rigen en la Liga pasan por un Fair Play financiero", fueron las razones que dio el mandatario al anunciar las novedades, además de expresar que no iba a "hipotecar el club" para extender la relación del rosarino con el equipo.

Y sentenció: "Me hubiera gustado firmar el último contrato. Leo ha hecho todo lo que ha podido y más para que esto se produjera. Nada que reprochar. He estado hablando con Jorge (Messi), me he mensajeado con Leo. La decisión está hecha, está tomada. No hay margen".

Este sábado, el Twitter oficial de Barcelona anunció que Messi dará una conferencia de prensa el domingo y hay expectativas sobre lo que pueda expresar el reciente campeón de la Copa América. "Este domingo, a partir de las 12 horas, Leo Messi comparecerá en rueda de prensa", explicaba el tweet.

El argentino se despide del club catalán luego de una relación de 19 años, en la que llegó muy joven y se retira como múltiple campeón y máximo ídolo. Los rumores apuntan a que La Pulga se encuentra negociando con PSG para llegar en condición de libre, pero aún no ha habido informaciones oficiales al respecto.